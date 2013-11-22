Инспекторы «Земли леопарда» показали профессионализм в международных соревнованиях в Китае

Международные соревнования инспекторов по охране мест обитания тигра и леопарда России и Китая состоялись в городе Хуньчунь (КНР). Команда нацпарка «Земля леопарда» поделилась опытом с иностранными коллегами, а также успешно применила знания на практике, внеся реальный вклад в борьбу с браконьерством, ообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Соревнования защитников редких кошек проходят в Китае уже в пятый раз. В этом году при поддержке WWF России участие в встрече приняли команды государственных инспекторов национального парка «Земля леопарда» и специалистов-экспертов службы охотнадзора Приморского края. Они стали почетными гостями, а также и приняли участие в полевом, игровом и частично в теоретическом этапах конкурса, в котором всего состязались 18 команд по 3 инспектора из охраняемых территорий китайских провинций Хэйлунцзян и Цзилинь.

Российская команда из ФГБУ «Земля леопарда» с блеском показала себя на полевом этапе. На своем маршруте госинспекторы Евгений Росолов, Егор Сафьянников, Дмитрий Усатый обнаружили не только импровизированные браконьерские петли, но и настоящие, зафиксировали их местоположение на GPS и передали информацию организаторам. Они также представили пример прекрасного ориентирования на местности, установки фотоловушек и задержания нарушителей. Благодаря профессиональным действиям инспекторы награждены почетной грамотой за особые заслуги в деле охраны природы.

Вместе со Всемирным фондом дикой природы (WWF) Китая одними из главных организаторов соревнований рейнджеров стали Администрация лесного и сельского хозяйства КНР, Северо-восточный национальный парк тигров и леопардов, созданный в 2017 году на сопредельной с Россией территории. Договор о сотрудничестве связывает Северо-восточный национальный парк тигров и леопардов в Китае и национальный парк «Земля леопарда».

«В конце 2019 года был подписан Трехлетний план действий между ФГБУ «Земля леопарда» и Администрацией Северо-Восточного национального парка тигра и леопарда КНР, включающий пункты по всем основным направлениям работы двух природоохранных учреждений, – отметил Виктор Бардюк, директор ФГБУ «Земля леопарда». – Участие наших инспекторов в соревновании рейнджеров предусмотрено данным планом, как и проведение совместных мероприятий в области охраны природных комплексов, научных исследований, экопросветительских событий. Дальнейший обмен опытом поможет вывести работу по сохранению редких животных на новый уровень, обеспечить безопасность леопардов, тигров и объектов их питания в Китае».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]