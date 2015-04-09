«Соболь» поможет охранять леопарда





Универсальное транспортное средство высокой проходимости ГАЗ «Соболь» впервые пополнило автомобильный парк национального парка «Земля леопарда», — сообщают «Вести: Приморье» по данным нацпарка «Земля леопарда».

Машина в специальной лесной раскраске будет служить мобильным центром патрулирования и поможет отделу охраны в борьбе с браконьерами и пожарами.

Транспорт предназначен для патрулирования территорий в ареале дальневосточного леопарда, редчайшей крупной кошки планеты. ГАЗ «Соболь» позволит заметно повысить эффективность работы государственных инспекторов. Новый служебный автомобиль идеально подходит для использования в самой труднодоступной местности и осуществления миссии по защите уникальной природы юго-западного Приморья. Транспорт поступил в службу нацпарка от АНО «Дальневосточные леопарды».

Автомобиль может похвастать не только повышенной проходимостью, но и маневренностью. Скорость также играет немаловажную роль в оперативной работе государственных инспекторов, и здесь она тоже на уровне. Транспорт с необычным названием сотрудники национального парка уже опробовали в деле. Специалисты уверены, что поставленный на вооружение «Соболь» на обширных охраняемых территориях оставит главным врагам леопарда – пожарам и браконьерам – куда меньше шансов.

«Новая техника категории Б вмещает в себя до 7 человек, что позволит оперативно доставлять группы из двух инспекторов сразу на три маршрута патрулирования, – отметил Евгений Стома, заместитель директора ФГБУ «Земля леопарда» по охране. – «Соболь» мы сможем использовать в качестве мобильной базы запуска коптера для контролирования территорий с воздуха. В машине также установлена мощная радиостанция – ретранслятор сигналов связи для оперативных групп и кордонов нацпарка».

Известные качества ГАЗ «Соболь» – универсальность и простота эксплуатации – существенно облегчат сотрудникам оперативных групп проведение рейдовых мероприятий по борьбе с браконьерством. Вариант исполнения машины предусматривает наличие лебедки, экспедиционного багажника с лестницей на задней двери, силовых порогов.

Отдел охраны при этом продолжает использовать такую технику, как «Вепрь». В рамках борьбы с пожарами инспекторы также продолжат использовать две пожарные машины, лесопатрульный транспорт, укомплектованный всем необходимым.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]