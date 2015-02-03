ООН поддержит российско-китайский проект по сохранению редких кошек





Взаимодействие российских ученых из нацпарка «Земля леопарда» с китайской стороной по сохранению редких кошек выходит на новый уровень, — сообщили «Вестям: Приморье» в нацпарке «Земля леопарда».

Международная работа будет усилена в рамках проекта «Трансграничное сотрудничество в сохранении амурского тигра, дальневосточного леопарда и ирбиса в Северо-Восточной Азии», официально утвержденного Правительством РФ и Экономической и социальной комиссией ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО).

Часть документа, касающаяся «Земли леопарда» и соседнего Северо-Восточного национального парка тигра и леопарда Китая, предполагает выделение средств на поддержку совместных усилий. План включает формирование единой системы мониторинга леопардов и тигров, создание механизма обмена научными данными, проведение международных учений рейнджеров для оттачивания навыков борьбы с браконьерством и пожарами, обмен делегациями специалистов, развитие экопросвещения и туризма.

Этот компонент масштабного проекта также направлен на поддержку одной из главных целей двух сторон – создание единого трансграничного нацпарка «Земля больших кошек», первой в мире трансграничной охраняемой территорией для дальневосточных леопардов и тигров.

Территория нацпарка «Земля леопарда» у границы с Китаем – основной дом для популяции дальневосточного леопарда, а также юго-западной группировки амурского тигра. Благодаря успешной природоохранной работе в России численность краснокнижных животных выросла, и со временем они стали расселяться на территории приграничного Китая. Для сохранения редких кошек в КНР в 2017 г. был создан Северо-Восточный национальный парк тигра и леопарда, с которым в 2019 г. «Земля леопарда» заключила меморандум о взаимопонимании.

«Редкие кошки не знают государственных границ, их будущее зависит от усилий двух стран. Поэтому утверждение проекта на высоком уровне – важный шаг в долговременном, масштабном сотрудничестве, необходимом для создания стабильных популяций дальневосточного леопарда, амурского тигра и объектов их питания. Мы приветствуем решение секретариата NEASPEC», – подчеркнул директор ФГБУ «Земля леопарда» Виктор Бардюк.

Для реализации положений меморандума и усиления взаимодействия двух нацпарков подготовлен совместный документ «Обеспечение трансграничного сотрудничества между соседними охраняемыми территориями для сохранения амурского леопарда и тигра». В октябре 2019 г. он был направлен на рассмотрение в секретариат NEASPEC – программы ЭСКАТО по экологическому сотрудничеству в Северо-Восточной Азии. В результате документ включен в большой проект комиссии ООН, рассчитанный на 2020-2023 гг.

«Мы рассчитываем, что укрепление сотрудничества между «Землей леопарда» и администрацией национального парка Китая позволит добиться синергии в создании первой в мире трансграничной охраняемой территории для дальневосточных леопардов и амурских тигров», – отметил, в свою очередь, руководитель регионального отделения Восточной и Северо-Восточной Азии Экономической комиссии ООН для Азии и Тихого океана Ганболд Баасанджав.

Напомним, предложение о подписании Межправительственного соглашения по созданию, среди прочего, резервата «Земля больших кошек» было озвучено главой Минприроды России Дмитрием Кобылкиным в ходе встречи с министром природных ресурсов КНР Лу Хао 25 июля 2019 г.

Создание трансграничного нацпарка подразумевает сохранение границ входящих в него территорий и самостоятельную охрану, с усилением координации. Огромная территория около 1,8 млн га может стать домом для сотни тигров и двух сотен леопардов.

Развитие национальных парков не только сохраняет биоразнообразие и исчезающие виды, но и выполняет задачи устойчивого развития, поддерживая экосистему планеты и создание новых рабочих мест для местного населения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]