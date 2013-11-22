Без визы за границу: у тигров и леопардов появится международный резерват





План действий по сотрудничеству на 2019-2021 годы подписан между ФГБУ «Земля леопарда» и Администрацией Северо-Восточного национального парка тигра и леопарда КНР в рамках первого официального визита руководства китайской ООПТ в Приморский край, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на зоозащитников.

Территория национального парка «Земля леопарда» непосредственно граничит с КНР. Не воспринимая государственную границу как препятствие, часть популяций амурских тигров и дальневосточных леопардов свободно передвигается по территориям двух стран. В 2017 году территория КНР вдоль границ «Земли леопарда» вошла в состав нового Северо-Восточного национального парка тигра и леопарда. В феврале 2019 года руководство двух природоохранных организаций России и Китая подписали Меморандум о взаимопонимании.

Визит руководства Администрации Северо-Восточного национального парка тигра и леопарда в ноябре 2019 года стал вторым важным шагом в установлении сотрудничества двух ключевых организаций, осуществляющих охрану дальневосточного леопарда. Главным результатом визита представителей парка стало подписание совместного плана действий на 2019 – 2021 годы, включающий пункты по всем основным направлениям работы двух природоохранных учреждений.

В частности, план действий по сотрудничеству предполагает регулярное проведение международных учений природоохранных инспекторов, координацию фотомониторинга крупных кошачьих, обмен данными научных исследований, взаимное знакомство с опытом организации биотехнии, проведение международных экологических конкурсов, обмен делегациями специалистов и школьников, а также другие мероприятия, необходимые для сохранения редких кошек.

«Подписание трехлетнего плана действий с коллегами из Северо-Восточного национального парка тигра и леопарда – очень большой шаг по созданию стабильной популяции дальневосточного леопарда, амурского тигра и объектов их питания. Со своей стороны мы будем прилагать все усилия для того, чтобы все пункты плана выполнялись в полном объеме. Уже давно популяции редких кошек являются трансграничными, поэтому можно с уверенностью сказать, что ее будущее зависит от усилий двух стран», - отметил Виктор Бардюк, директор ФГБУ «Земля леопарда».

В ходе четырехдневного визита в Приморье китайская делегация в составе пяти человек ознакомилась с работой отдела охраны, посетила один из кордонов российского национального парка, изучила основные направления работы научного отдела учреждения, побывала на главном туристическом маршруте «Земли леопарда» и оценила возможности центральной усадьбы учреждения в с. Барабаш.

«Мы благодарны российской стороне за хорошо организованную насыщенную программу, - говорит Чжао Ли, директор Администрации Северо-Восточного национального парка тигра и леопарда. – Посещение парка произвело на всех глубокое доброе впечатление. За время этого визита мы лучше поняли, как ведется управление вашей структурой, при помощи каких механизмов были достигнуты эффективные результаты деятельности российского национального парка. И хотя наш парк был создан недавно, мы надеемся, что при поддержке коллег из «Земли леопарда» мы также сможем продвинуться в уровне управления и эффективности нашей работы».

Предполагается, что одним из важных шагов по углублению сотрудничества природоохранных специалистов двух стран может стать создание трансграничного резервата «Земля больших кошек», в состав которого войдут территории ФГБУ «Земля леопарда» (РФ) и Северо-Восточный национальный парк тигра и леопарда (КНР). Предложение о подписании Межправительственного соглашения по созданию такого резервата было озвучено главой Минприроды Дмитрием Кобылкиным в ходе встречи с Министром природных ресурсов КНР Лу Хао 25 июля 2019 года.

Создание трансграничного резервата подразумевает сохранение границ всех входящих в него ООПТ и самостоятельную охрану территорий, предполагая при этом усиление координации граничащих заповедников и нацпарков. Совместная работа ООПТ, включенных в «Землю больших кошек», будет направлена на обеспечение благоприятных условий для редких хищников и их объектов питания, а также на объединение усилий по предотвращению неблагоприятных природных явлений.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]