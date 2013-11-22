Часть полуострова Гамова стала заповедной зоной





Территория национального парка «Земля леопарда» расширилась за счет включения в состав особо охраняемой природной территории кластерного участка на полуострове Гамова в Хасанском районе Приморья, - сообщили "Вестям: Приморья" в нацпарке.

Данные изменения приняты Постановлением Правительства РФ от 3 декабря 2019 года №1578.

Инициатива о включении нового кластера площадью 6928 га в состав национального парка принадлежала автономной некоммерческой организации (АНО) «Дальневосточные леопарды». Данный прибрежный участок находился в собственности организации с 2017 года. Ранее на его территории располагался оленепарк, часть которого удалось сохранить до наших дней.

Территория кластера непосредственно граничит с Дальневосточным морским заповедником, впечатляя своими прекрасными ландшафтами и богатым биологическим разнообразием. Помимо прочего, здесь неоднократно фиксировали дальневосточного леопарда и амурского тигра. Однако до недавнего времени данная территория мало охранялась и уже частично пострадала от действий человека, в связи с чем было принято решение о необходимости включения его в состав национального парка.

«Благодаря общим усилиям за последние годы популяция дальневосточного леопарда выросла в три раза, - говорит Виктор Бардюк, директор ФГБУ «Земля леопарда». – Редкая кошка возвращается на свои исконные места обитания. Однако обеспечить безопасность этого зверя, сохранность его кормовой базы и мест обитания очень сложно, если территория не является особо охраняемой. Новый кластер позволит расширить ареал хищника и сохранить его безопасность».».

Вместе с тем, включение в состав нового кластера даст новые возможности для развития регулируемого экологического туризма. В последние годы полуостров Гамова был известен среди любителей природы Приморья. Администрация ФГБУ «Земля леопарда» намерена сохранить возможность посещения живописного участка, сделав отдых на полуострове более комфортным для людей и безопасным для природы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]