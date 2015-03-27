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Полуостров  Гамова взят под охрану

Полуостров  Гамова взят под охрану

Фото: Facebook Земля леопарда


Режим особой охраны введен на территории нового кластера национального парка «Земля леопарда» на полуострове Гамова, — сообщили «Вестям: Приморье» зоозащитники.

Государственные инспекторы приступили к патрулированию участка, а также установили по его периметру десятки специальных аншлагов, обозначающих границы особо охраняемой природной территории.

Согласно постановлению правительства РФ, территория «Земли леопарда» расширилась за счет включения в нацпарк кластера площадью 6928 га на юго-западе Приморского края. Изменения призваны обеспечить сохранение уникальных мест обитания дальневосточного леопарда, ранее пострадавших из-за действий человека, а также создать условия для развития регулируемого экологического туризма.

Во время патрулирования нового участка инспекторы отдела охраны установили здесь новые аншлаги – знаки, предупреждающие о границе охраняемой территории. На каждый из них нанесен логотип «Земли леопарда» с изображением самой редкой крупной кошки планеты. Аншлаги выполнены в ярких желто-черных тонах, выделяющихся на фоне любого пейзажа, а потому не заметить знак нацпарка будет сложно. Также у границ участка установлены противопожарные информационные стенды и проложено более 15 км минполос.  

«Аншлаги информируют об уникальных природных объектах, а также способствуют соблюдению режима особой охраны, – подчеркнул Евгений Стома, заместитель директора ФГБУ «Земля леопарда» по охране. – Нам предстоит защищать эту территорию от нарушителей, в том числе браконьеров, охотящихся на копытных, а также вести борьбу с пожарами. Уверен: выполняя поставленную государством задачу по охране кластера, мы обеспечим его процветание, такое же, как на остальной территории нацпарка».

 

В прошлые годы на данном участке располагались оленепарки, находившиеся в упадническом состоянии со времен распада СССР. Частная территория официально была закрыта для посещения, ежегодно страдала от пожаров, в которых выгорали краснокнижные густоцветковые сосны, а олени были практически все истреблены. Ситуация начала меняться в 2017 году, когда участок перешел в собственность автономной некоммерческой организации (АНО) «Дальневосточные леопарды», ключевого партнера «Земли леопарда». 

При уменьшении антропогенного воздействия этот участок даст возможность для расширения ареала дальневосточного леопарда, который часто фиксировался здесь в начале века. Новый кластер также открывает новые возможности для поддержки регулируемого экологического туризма, что будет способствовать социально-экономическому развитию юго-запада Приморья. В настоящее время, в отличие от прошлых лет, гости имеют возможность посещения территории в составе организованных групп.

Географически участок охватывает лишь часть большого полуострова Гамова без включения населенных пунктов – от поселка Сухановка на севере до села Витязь на юге. У моря территория граничит с такими бухтами, как Нерпичья, Средняя и Горшкова. 

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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Комментариев: 2

  • Валерия Карманова / Сегодня, 09:36
    № 2  
     

    Чтобы не вводить людей в заблуждение и не выдавать старые Новости за новые, хорошо бы карту нового участка приложить. Так как проход на этом участке запрещен уже очень давно.
    Местность, на фоне которой сфотографированы люди в камуфляже, не является территорией "Земли леопарда".

    0

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  • Валерия Карманова / Сегодня, 09:33
    № 1  
     

    Чтобы не вводить людей в заблуждение, надо бы карту нового участка территории приложить.
    Местность, на которой сфотографированы люди в камуфляже, не является территорией "Земли леопарда".

    0

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