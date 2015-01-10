Новости Общество
Сегодня, 19:10

Завораживающее зрелище увидели на площади города жители Уссурийска

Завораживающее зрелище увидели на площади города жители Уссурийска

Источник фото: скрин видео @ussur.dron

В Уссурийске состоялось открытие Ледового городка, сообщают «Вести:Приморье». Об этом рассказал @ussur_adm.

Зрители увидели потрясающий спектакль на льду «Щелкунчик» под музыку великого композитора Петра Ильича Чайковского. А затем детей и их родителей ждала развлекательная программа под ритмы современных мелодий.

В ледовом городке действует бесплатный каток, работает прокат коньков, есть горки, ледовый лабиринт, многочисленные фотозоны, работают торговые ряды. Ледовый городок будет работать все новогодние каникулы.

В комментариях паблика отметили, все было красиво, здорово, завораживающе.

«Здорово! Молодцы!».

«Спасибо!!! Очень классно!».

«Представление шикарное. Очень понравилось. Спасибо организаторам!».

«Повторите пожалуйста представление, многие не смогли посмотреть».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме