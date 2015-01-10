Завораживающее зрелище увидели на площади города жители Уссурийска
В Уссурийске состоялось открытие Ледового городка, сообщают «Вести:Приморье». Об этом рассказал @ussur_adm.
Зрители увидели потрясающий спектакль на льду «Щелкунчик» под музыку великого композитора Петра Ильича Чайковского. А затем детей и их родителей ждала развлекательная программа под ритмы современных мелодий.
В ледовом городке действует бесплатный каток, работает прокат коньков, есть горки, ледовый лабиринт, многочисленные фотозоны, работают торговые ряды. Ледовый городок будет работать все новогодние каникулы.
В комментариях паблика отметили, все было красиво, здорово, завораживающе.
«Здорово! Молодцы!».
«Спасибо!!! Очень классно!».
«Представление шикарное. Очень понравилось. Спасибо организаторам!».
«Повторите пожалуйста представление, многие не смогли посмотреть».
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