Завораживающее зрелище увидели на площади города жители Уссурийска

В Уссурийске состоялось открытие Ледового городка, сообщают «Вести:Приморье». Об этом рассказал @ussur_adm.

Зрители увидели потрясающий спектакль на льду «Щелкунчик» под музыку великого композитора Петра Ильича Чайковского. А затем детей и их родителей ждала развлекательная программа под ритмы современных мелодий.

В ледовом городке действует бесплатный каток, работает прокат коньков, есть горки, ледовый лабиринт, многочисленные фотозоны, работают торговые ряды. Ледовый городок будет работать все новогодние каникулы.

В комментариях паблика отметили, все было красиво, здорово, завораживающе.

«Здорово! Молодцы!».

«Спасибо!!! Очень классно!».

«Представление шикарное. Очень понравилось. Спасибо организаторам!».

«Повторите пожалуйста представление, многие не смогли посмотреть».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]