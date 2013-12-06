Безумный Шляпник ждет гостей на новогодней площади Уссурийска





Каток, арт-объекты, фотозоны, светящиеся ледовые фигуры – все это порадует жителей и гостей города в новогодние праздники. Ледовый городок в этом году будет оформлен в стилистике произведения Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес», — сообщили «Вестям: Приморье» в пресс-службе администрации Уссурийска.

Вокруг главной елки Уссурийска будет залит каток размером 25 на 55 метров. Для любителей зимнего вида спорта установят теплый шатер с прокатом коньков. Стоимость проката составит 150 рублей в час. Ледовое поле подсветят со всех сторон, чтобы горожане смогли кататься на коньках не только в дневное время, но и вечером. Каток будет работать под музыкальное сопровождение до 22.00.

Гости, пришедшие в зимний городок, смогут сфотографироваться возле различных арт-объектов «Лабиринт», «Горка с домиком», «Кубы 2020», «Чаепитие» и «Фонарик».

Карточный домик высотой 4,6 метра, конструкция из 14-и новогодних домиков со светящимися окошками, подсвеченные деревья, а также фотозона «Алиса в стране чудес» создадут в Ледовом городке настоящую атмосферу сказки.

На площади будут установлены ледовые шахматные фигуры, персонажи сказок и лабиринт из льда, которые впечатлят уссурийцев своими огромными размерами. Высота каждой фигуры – от 1,5 до 2 метров. Порадует жителей и гостей города 3-х метровые инсталляции «Зазеркалье» и «Елки», выполненные из зеркального алюкобонда.

Особую атмосферу праздника создадут улицы города, декорированные новогодними консолями и гирляндами. Светящиеся инсталляции появятся на кольцевых развязках на улицах Агеева, Ленинградской, Комсомольской и проспекте Блюхера. Кроны деревьев и опоры освещения будут украшены на улицах Некрасова, Октябрьской и Плеханова. Новогоднюю елку установят в районе Старого центра города на улице Калинина.

Отметим, торжественное открытие зимнего городка состоится на центральной площади 27 декабря в 17.00.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]