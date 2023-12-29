Новогодний городок открылся на главной площади Уссурийска

Новогодний городок открыли на центральной площади Уссурийска. Теперь здесь обосновался главный символ нового года — зеленый дракон. Здесь же обустроили большой каток, ледовые горки и многое другое.

2024 — год дракона. Ледовое новогоднее шоу рассказывает историю мальчика Димы, который мечтает о путешествии в страны Азии. Дед Мороз исполняет желание ребенка и вместе с подругой они отправляются в страны Древнего Востока. Дети вступают в битву со злым духом, чтобы освободить сказочного дракона.

В праздничном шоу объеденили героев русских сказок и персонажей из азиатской культуры. Главный героем стал зеленый дракон. Как в традиционных китайских представлениях юные хоккеисты управляли огромной куклой с помощью тросточек.

Анна Коновалова, режиссер представления: «Без дракона никак! Год дракона — он должен был появиться у нас на площадке. Ребята с ним справились великолепно!».

Красочное представление готовило множество коллективов. Театральные студии, танцевальные ансамбли, участвовали юные фигуристы и хоккеиста.

Ярослав Долгов, житель Уссурийского городского округа: «После этого шоу мне хочется узнать про азиатскую культуру».

Екатерина Лынова, житель Уссурийского городского округа: «Каждый год зимний городок совершенствуется, становится все интереснее. Каток становится более качественным. И все красиво!».

Все новогодние праздники на площади будет работать каток и прокат коньков. Традиционно построили ледовые горки для детей разных возрастов и качели.

Кадры МУП ТК «Телемикс»

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]