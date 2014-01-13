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Зимний городок в Уссурийске «потек», не успев открыться

Зимний городок в Уссурийске «потек», не успев открыться

Фото: ТРЦ "Телемикс"


Погода внесла жесткие правки в украшение ледового городка на площади Уссурийска. Блоки льда тают от воздействия температур, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на городскую телекомпанию «Телемикс».

Городскую площадь Уссурийска украсят в стиле сказки «Алиса в стране чудес». Карточный домик, елки из отражающих панелей, лабиринт, гигантские шахматы и другие арт-объекты обещают уссурийцам. Об этом сообщается на сайте канала "Телемикс". 

Однако погода внесла в планы рабочих свои коррективы — вырезать ледяные фигуры пока не представляется возможным: глыбы льда просто «плывут» из-за недостатка мороза.

Под  угрозой и  каток — его заливке также мешают показатели на термометре.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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