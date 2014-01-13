Зимний городок в Уссурийске «потек», не успев открыться





Погода внесла жесткие правки в украшение ледового городка на площади Уссурийска. Блоки льда тают от воздействия температур, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на городскую телекомпанию «Телемикс».

Городскую площадь Уссурийска украсят в стиле сказки «Алиса в стране чудес». Карточный домик, елки из отражающих панелей, лабиринт, гигантские шахматы и другие арт-объекты обещают уссурийцам. Об этом сообщается на сайте канала "Телемикс".

Однако погода внесла в планы рабочих свои коррективы — вырезать ледяные фигуры пока не представляется возможным: глыбы льда просто «плывут» из-за недостатка мороза.

Под угрозой и каток — его заливке также мешают показатели на термометре.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]