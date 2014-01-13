Зимний городок в Уссурийске «потек», не успев открыться
Погода внесла жесткие правки в украшение ледового городка на площади Уссурийска. Блоки льда тают от воздействия температур, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на городскую телекомпанию «Телемикс».
Городскую площадь Уссурийска украсят в стиле сказки «Алиса в стране чудес». Карточный домик, елки из отражающих панелей, лабиринт, гигантские шахматы и другие арт-объекты обещают уссурийцам. Об этом сообщается на сайте канала "Телемикс".
Однако погода внесла в планы рабочих свои коррективы — вырезать ледяные фигуры пока не представляется возможным: глыбы льда просто «плывут» из-за недостатка мороза.
Под угрозой и каток — его заливке также мешают показатели на термометре.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Популярное в сети
Загрузка...
Ранее по теме
-
19.11.2019 Безумный Шляпник ждет гостей на новогодней площади Уссурийска
-
17.12.2018 Главный зимний атрибут порадовал жителей Уссурийска
-
27.01.2016 Вандалы громят площадь в Уссурийске
-
13.01.2018 С горки на больничную койку: десятки уссурийцев получили травмы в ледовом городке
-
13.01.2014 Глава Владивостока Игорь Пушкарёв поручил улучшить качество льда на катке стадиона «Строитель»
-
04.01.2016 В Уссурийске вандалы разгромили ледовый городок
Добавить комментарий