"Как такой "дирижабль" можно было не заметить": молодоженам в Приморье подпортили праздник

Авария произошла на перекрестке улиц Калинина и Лазо в Уссурийске, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Телемикс". Свадебная процессия отъехала от ЗАГСа, и вскоре попала в ДТП.

"Свадебный "поезд" не пропустил "Альфу". Которая могла и пропустить. Тем более что большая часть поезда проехала", - рассказывает очевидец.

"Как такой "дирижабль" можно было не заметить?", - удивляются пользователи Сети.

"От ГУМа надо второстепенку делать, там очень неоднозначный перекресток", - утверждает житель Уссурийска.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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