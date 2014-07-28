«КамАЗ пошел на взлет»: в Уссурийске произошла «жесткая» авария (фото)

В Уссурийске на перекрестке улиц Волочаевская и Пушкинская произошла авария.

Учебный армейский КамАЗ намотало на металлические ограждения в центре Уссурийска, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на instagram dps_usk.

Кроме грузовика, который отличается особой прочностью, пострадали ограждения и опора электросети.

«Кто же посадил за руль», «На взлет готовился...», «Главное чтобы люди не пострадали, в жизни так то всякое бывает…», отмечают пользователи.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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