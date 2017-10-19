Несколько машин разбиты: скорая забрала водителя Lexus (фото)

Ночью во Владивостоке случилось жесткое ДТП. Водителям автомобилей такси, КамАЗ, Lexus, и универсал Renault суждено было встретиться в этом месте, в данное время.

Авария произошла на улице Некрасовской, 38. Lexus выезжал с туннеля и не пропустил Renault, который двигался со стороны Фуникулера, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на instagram dps_vl.

Через некоторое время КамАЗ, объезжая ДТП, столкнулся с Nissan Stagea. Скорая забрала водителя Lexus.

Отзывы комментаторов в паблике говорят о том, что нужно просто внимательно смотреть за знаки движения, а другие уверяют, что они там установлены неудобно.

«На знаки просто смотреть нужно», «С тоннеля выезжает и ... не видно, а сверху прут, как бараны. Надо менять организацию движения», «Некоторые так бодро вываливают с тоннеля, как будто сохранились перед этим», «Преимущество в движении у выезжающих из тоннеля и съезжающих с мостов, согласно ПДД. Всегда удивлялся расположению знаков в этом месте».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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