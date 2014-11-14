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Торопыга на Lexus спровоцировал ДТП во Владивостоке

Торопыга на Lexus спровоцировал ДТП во Владивостоке

Источник фото: pixabay.com / @AK_VDK

Во Владивостоке на улице Пушкинской произошла авария, сообщают «Вести:Приморье».

В ДТП столкнулись два автомобиля - Lexus и Suzuki Escudo. Аварийный комиссар Приморья отметил, Lexus выезжал с придомовой территории и не пропустил Suzuki Escudo. ДТП произошло в районе 91-го дома на Пушкинской.

В комментариях обратили внимание на странность, многим показалось, что дорогой авто должен быть крепче. К таким выводам пришли горожане, взглянув на фото, где видны отлетевшие после столкновения детали машин.

«Лексус нынче из бумаги чтоли делают? А ценник мама не горюй».

«Вот у чему приводит оптимизация производства и экономия на материалах, машина как будто из картона».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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