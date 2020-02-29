Сейчас все встанет колом: на Пушкинской - авария с длинномером

Во Владивостоке на улице Пушкинской произошла авария, сообщают «Вести:Приморье».

Длинномер не смог преодолеть отрезок пути и встал. Машинам приходится снижать скорость и объезжать. Скорее всего, причиной стала поломка большегрузного автомобиля.

Детали уточняются.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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