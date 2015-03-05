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Крупный порыв водовода оставил большую часть Уссурийска без воды

Крупный порыв водовода оставил большую часть Уссурийска без воды

Источник фото: Скрин видео

Крупный порыв произошел сегодня, 3 ноября, на водоводе Уссурийска, - сообщает "Вести: Приморье". По словам местных жителей, из-за аварии большая часть города осталась без водоснабжения.

По данным "Телемикс", порыв трубы диаметром 700 мм произошел на ул. Садовой. Специалисты водоканала устраняют аварию.

 

Видео - "Телемикс"

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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