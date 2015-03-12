Очередной порыв трубопровода произошел в микрорайоне Снеговая Падь во Владивостоке, жители 20 домов вторые сутки остаются без воды из-за аварии.

"Во время заполнения системы водой для запуска на сети холодного водоснабжения был зафиксирован новый порыв. Авария произошла в ночь на четверг. Без водоснабжения по-прежнему остаются жители 20 многоквартирных домов", - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Интерфакс - Дальний Восток".

В Примводоканале уточнили, что без воды остаются 14 тыс. 720 жителей.

На месте работают специалисты "Примводоканала", производится замена участка водовода. Закончить работы планируется в четверг к вечеру.

Воду жителям микрорайона продолжают подвозить четыре автомобиля.

Как сообщалось, порыв трубы произошел в микрорайоне "Снеговая падь" во Владивостоке днем во вторник на участке, где ведутся строительные работы. Без воды остались жители более 20 многоквартирных домов. Работы по устранению аварии планировали завершить к вечеру среды.

Микрорайон "Снеговая падь" - один из новых районов Владивостока.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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