Прокуратура даст правовую оценку аварийной ситуации в микрорайоне Снеговая Падь

Прокуратура города Владивостока организовала проверочные мероприятия по факту аварии на сетях в районе мкр. Снеговая Падь

Напомним, накануне произошел порыв на сетях холодного водоснабжения в районе многоквартирного дома № 4 по ул. Адмирала Горшкова в г. Владивостоке.

Установлено, что в настоящее время без холодного водоснабжения остаются жители 20 многоквартирных домов, в связи с чем КГУП «Приморский водоканал» жильцам домов организован подвоз холодной воды.

По данному факту прокуратурой города Владивостока организована проверка в отношении КГУП «Приморский водоканал», администрации г. Владивостока, а также организации-застройщика, проводившей работы в районе порыва на участке сетей холодного водоснабжения.

Как сообщили в прокуратуре края, по результатам проверочных мероприятий прокуратурой города Владивостока будет дана правовая оценка исполнения обязанности по содержанию и эксплуатации сетей холодного водоснабжения, а также своевременности устранения последствий аварийной ситуации.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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