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Прокуратура проводит проверку в отношении "ДГК" после аварии на сетях во Владивостоке

Прокуратура проводит проверку в отношении "ДГК" после аварии на сетях во Владивостоке

Источник фото: Vl.ru

Прокуратура города Владивостока организовала проверочные мероприятия по факту аварии на сетях в районе ул. Окатовой.

Напомним, накануне, 7 сентября, в районе дома № 7 по ул. Окатовой в г. Владивостоке произошел прорыв трубопровода, в результате которого были повреждены автомобили и жилое здание, пострадала женщина. 

Установлено, что в настоящее время без горячего водоснабжения остаются жители 28 многоквартирных домов.

По данному факту прокуратурой города Владивостока организована проверка в отношении филиала «Приморская генерация» АО «ДГК».

По результатам проверочных мероприятий прокуратурой города Владивостока будет дана правовая оценка исполнения обязанности по содержанию и эксплуатации сетей горячего водоснабжения, своевременности устранения  последствий аварийной ситуации, а также возмещения причинённого ущерба.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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