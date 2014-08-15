Прокуратура проводит проверку в отношении "ДГК" после аварии на сетях во Владивостоке
Прокуратура города Владивостока организовала проверочные мероприятия по факту аварии на сетях в районе ул. Окатовой.
Напомним, накануне, 7 сентября, в районе дома № 7 по ул. Окатовой в г. Владивостоке произошел прорыв трубопровода, в результате которого были повреждены автомобили и жилое здание, пострадала женщина.
Установлено, что в настоящее время без горячего водоснабжения остаются жители 28 многоквартирных домов.
По данному факту прокуратурой города Владивостока организована проверка в отношении филиала «Приморская генерация» АО «ДГК».
По результатам проверочных мероприятий прокуратурой города Владивостока будет дана правовая оценка исполнения обязанности по содержанию и эксплуатации сетей горячего водоснабжения, своевременности устранения последствий аварийной ситуации, а также возмещения причинённого ущерба.
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