«Халява, сэр!»: все катки в Уссурийске станут бесплатными





Бесплатным сделать лед для взрослых и детей распорядился глава Уссурийского городского округа Евгений Корж. Платным будет только прокат коньков, — сообщили «Вестям: Приморье» в местной администрации.

Для горожан будут работать катки на Ледовой арене, стадионе «Городской» и в спортивном комплексе «Локомотив». На стадионе «Патриот» каток откроется чуть позднее, так как сейчас там идет подготовка трассы для спидвея.

Сейчас на стадионах «Локомотив» и «Городской» идет заливка льда. После завершения работ, как только позволит температура, катки откроют свои двери для горожан.

Чтобы уссурийцы смогли с пользой провести свободное время, лед будет доступен для жителей города и в новогодние праздники. Городской стадион и СК «Локомотив будут работать в усиленном режиме – со 2 по 9 января с 14.00 до 22.00. Выходные дни на стадионе «Локомотив» установлены 8 и 10 января, на городском – 9 января. Стоимость проката коньков – 250 рублей.

После новогодних праздников часы работы останутся прежними – ежедневно, с 14.00 до 22.00. Выходные дни на стадионе «Городской» – в среду и четверг, в СК «Локомотив» – во вторник и пятницу.

На крытой Ледовой арене площадка будет доступна со 2 по 5 января с 13.00 до 21.00, а 11 и 12 января с 14.00 до 20.00. Прокат коньков – 250 рублей. После новогодних праздников лед будет доступен в свободные от тренировок часы.

На стадионе «Патриот» лёд начнут заливать через 1,5-2 недели. Сейчас на территории проводятся ремонтные работы. Подрядчик уже установил крытый бокс для хранения мотоциклов. Сейчас готовят мототрек и строят судейскую рубку. На стадионе установят 20 опор под освещение, видеооборудование, а также дополнительное световое устройство, так называемый «светофор». Для этого сейчас проводится укладка силового кабеля. В связи с этим ледовые дорожки откроют для посетителей только после Нового года.

Директор МАУ СОК «Ледовая арена имени Р.В. Клиза» Иван Мурченко отметил, что безопасность людей превыше всего и во избежание ситуаций, угрожающих здоровью горожан, каток на стадионе «Патриот» начнет свою работу 13 января. «Если подрядчик завершит ремонт раньше, то стадион будет открыт для уссурийцев в период новогодних и рождественских праздников», – пояснил Иван Мурченко.

На всех пунктах проката коньков посетителям предложат горячие напитки, бутерброды и выпечку.

Напомним, что с 27 декабря бесплатный каток будет работать на центральной площади возле главной городской ёлки. Огромное ледовое поле размером 25 на 55 метров подсветят со всех сторон, чтобы жители и гости города смогли кататься на коньках не только в дневное время, но и вечером. Каток будет работать под музыкальное сопровождение до 22.00, ежедневно и абсолютно бесплатно. Для удобства горожан на площади установят два теплых шатра-раздевалки с прокатом коньков.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]