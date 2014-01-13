Каток на стадионе «Авангард» стал бесплатным, но не для всех

С сегодняшнего дня дети и школьники могут посещать каток на стадионе «Авангард» во Владивостоке бесплатно, а взять коньки на прокат на весь день - за 100 рублей.

Как отметили в администрации города, бесплатно посещать каток до конца сезона могут дети в возрасте до 17 лет, а также пенсионеры и инвалиды 1 и 2 групп. Стоимость обычного билета для взрослых – 150 рублей. Прокат коньков для детей до 17 лет стоит 100 рублей, для взрослых – 200 рублей без ограничения по времени.

Кроме того, для многодетных семей прокат коньков стал бесплатным. Чтобы отдохнуть всей семьей и покататься на коньках на самом большом катке города, достаточно предъявить удостоверение многодетной семьи.

Отметим, каток на стадионе «Авангард» работает со вторника по воскресенье с 10:00 до 22:00, в понедельник – с 16:00 до 22:00.

Напомним, в этом сезоне покататься на коньках и сыграть в хоккей, помимо стадиона «Авангард», горожане смогут на 76 спортивных объектах. Из них 60 расположены на придомовых территориях, 16 – на пришкольных. Со списком всех ледовых спортобъектов можно ознакомиться на карте.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]