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Главный каток Владивостока разочаровал горожан

Главный каток Владивостока разочаровал горожан

Пользователи Инстаграм высказались о состоянии самого большого катка Владивостока, который залит на стадионе "Динамо". По отзывам, размещенных на странице @revizor_vdk, ледовое поле стало непригодным для комфортного и безопасного катания, сообщает "Вести: Приморье". 

На фото и видео, которые сделали отдыхающие, на стадионе лед пошел слоями, местами образовались неровности. Люди высказывают мнение, что кататься на такой поверхности крайне неудобно. При том, что это платная зона. Вход на каток стадиона стоит 250 рублей. 

Ранее "Вести: Приморье" рассказывали, что каток на стадионе "Динамо" станет самом большим в городе. При этом во Владивостоке появится 76 ледовых площадок, где зимнее развлечение  - катание на коньках будет бесплатным. 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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