Ушел из жизни легендарный советский разведчик, экс-офицер MI6 Джордж Блейк

На 99-м году жизни скончался легендарный советский разведчик, бывший офицер британской разведки MI6 Джордж Блейк, сообщают «Вести:Приморье».

Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на руководителя пресс-бюро Службы внешней разведки России Сергея Иванова.

«Пришло горькое известие — не стало легендарного Джорджа Блейка», — сказал он.

Причина смерти не уточняется.

Джордж Блейк родился 11 ноября 1922 года в Нидерландах, позднее он перебрался в Великобританию, где в 1944 году он стал служить в голландской секции британской разведки MI6.

В 1948 году Блейка назначили резидентом британской разведки в Сеуле, где он собирал данные о ситуации на Дальнем Востоке, в Приморье, Сибири и Маньчжурии.

С началом войны в Корее в 1950 году он был интернирован и направлен в лагерь, а в 1951 году через корейского офицера он передал записку в советское посольство с просьбой организовать встречу с представителем внешней разведки, на которой позднее он предложил сотрудничество.

В 1953 году он вернулся в Британию и начал передавать СССР разведывательные обзоры военного министерства Англии и данные о степени осведомленности англичан и американцев в военных секретах Советского Союза.

Позднее сотрудник польской разведки сообщил в ЦРУ об агенте Блейке, из-за чего тот был арестован и осужден, но после четырех лет тюремного заключения совершил побег и перебрался в Москву.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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