«Опять ударение не там поставил»: рекламный баннер возмутил жителя Артема

Постоянный подписчик whatsapp «Вести:Приморье» рассказал о ситуации, с которой ему приходится сталкиваться.

Так, мужчина обратил внимание на баннер, привлекающий внимание прохожих, установленный на улице Фрунзе в городе Артеме.

Автор фото рассказал, по работе приходится почти каждый день проходить участок дороги, где недалеко от тротуара расположено здание. На его фасаде установлен рекламный баннер.

«Однажды шел с мужиками с работы, бросил взгляд на рекламу и прочитал сначала неправильно. Вернее, не там поставил ударение в слове. Остановился, прочитал еще раз, и только потом понял, что это значит. Показал мужикам, они улыбнулись. Но смех смехом, а ведь это сейчас стало нормой, поясняет автор. Почему последнее время, чтобы привлечь внимание, многие переходят границы. Я понимаю, жизнь не стоит на месте. Я уже давно не молод. Однако часто на себя обращает внимание то, что не учит нашу молодежь, а лишь развращает».

Также автор предположил, что иногда написанное баннере не несет никакой смысловой нагрузки, лишь привлекает внимание. И только потом понимаешь, о чем тебе хотели сказать в нескольких словах.

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, о баннере из прошлого. «Баннер из прошлого?»: Отремонтированную дорогу не могут найти жители Смоляниново.

А также о приморце, который объявил «войну» свалкам мусора «интересным» объявлением.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru