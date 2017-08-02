«Баннер из прошлого?»: Отремонтированную дорогу не могут найти жители Смоляниново (видео)

В Приморье в селе Смоляниново у дороги появился баннер, который указывает на то, что дорога отремонтирована, сообщают «Вести:Приморье».

Местная жительница сняла видео, где показывает состояние той самой «отремонтировнной» дороги по улице Садовой. Однако, судя по кадрам, ремонта там не было. Яма на яме. Хотя, утверждают в комментариях паблика, отремонтировано - не значит заасфальтировано. Но, вероятно, каждый вкладывает свой смысл в это заветное слово - отремонтировано.

«Кто тебе сказал, что слово "Отремонтировано" подразумевает под собой именно асфальтное покрытие?», «И вообще скажите спасибо что хотя бы плакат поставили», «Деньги ушли на плакат, а дорогу уже не хватило», «Садовая это диагноз, у нас она точь такая же в Б.Камне», «Кто вам сказал, что отремонтировано - это асфальт?», «Может табличка с прошлого века стоит?».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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