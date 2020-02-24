Водителям напомнили о правилах «5 минут» и штрафах за несоблюдение

Водителям напомнили о законе, который запрещает долго разогревать двигатель во дворе дома, сообщают «Вести:Приморье».

В новом КоАП появится статья, наказывающая за нарушение правил благоустройства населенных пунктов. По этой статье смогут штрафовать, например, за порчу скамеек и газонов, автохлам во дворе, мойку машин в неположенном месте и многое другое, что не делает нашу жизнь чище, пишет «РГ».

Многие водители с удовольствием пользуются системами автозапуска двигателя, которые позволяют заводить машину дистанционно - прямо из своей квартиры. Удобство бесспорное, но, если водитель не успеет выйти к машине за пять минут, скорее всего, незаконное.

Член Ассоциации юристов России Дмитрий Семенников напомнил, что ПДД запрещают в жилой зоне сквозное движение механических транспортных средств, учебную езду, а также - внимание! - стоянку с работающим двигателем.

"Согласно тем же ПДД, стоянка - преднамеренное прекращение движения транспортного средства на время более 5 минут по причинам, не связанным с посадкой или высадкой пассажиров либо загрузкой или разгрузкой транспортного средства, - продолжает Дмитрий Семенников. - По моему мнению, ситуация с использованием автозапуска двигателя автомобиля во дворе четко подпадает под условия запрета, изложенного в п. 17.2 ПДД.

При выявлении подобного нарушения следует произвести его фиксацию на видео и фото так, чтобы на них отображался адрес дома, двор, номер автомобиля и длительность правонарушения (более 5 минут). Далее данные материалы необходимо направить в местный отдел ГИБДД через официальный сайт либо нарочно. После чего ГИБДД проводит проверку и приходит к решению о привлечении к ответственности виновного лица".

Согласно статье 12.28 КоАП РФ нарушение правил, установленных для движения транспортных средств в жилых зонах, грозит штрафом в размере одной тысячи пятисот рублей. Главная претензия к работающим двигателям очевидна: они загрязняют воздух. Поэтому включать системы автозапуска надо не раньше, чем за пять минут до выхода из дома.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]