Статья нового КоАП «накажет» многих жителей Приморья

В новом КоАП появятся штрафы за нарушение правил благоустройства городов, сообщают «Вести:Приморье».

В новом КоАП появится статья, наказывающая за нарушение правил благоустройства населенных пунктов. По этой статье смогут штрафовать, например, за порчу скамеек и газонов, автохлам во дворе, мойку машин в неположенном месте и многое другое, что не делает нашу жизнь чище, пишет «РГ».

"Введя санкцию, например, за то, что человек ставит машину на газон, мы тем самым ему говорим: "Ты ведешь себя неприлично". И это, соответственно, оценка, в том числе и общества. Все, что касается благоустройства, играет очень важную роль для формирования нашей среды, нашей культуры", - подчеркнул министр юстиции Константин Чуйченко.

Разработчиками проекта нового КоАП предложена гибкая схема: в федеральном КоАП появится одна статья, наказывающая за нарушение правил благоустройства, а на местах власти уже будут конкретно прописывать, что можно, что нельзя. Отдельный пункт в статье КоАП будет наказывать владельцев авто.

В каждом регионе своя специфика, и невозможно прописать в федеральном законе единые нормы для страны. Например, где-то актуальна проблема автостарья во дворах многоквартирных домов. Транспортные средства могут годами ржаветь и портить настроение жильцам. Но если оставить статью в том виде, как предлагалось ранее, то под нее будет попадать и сельский житель, у которого во дворе лежит дедушкин "Запорожец" без колес. Будет грозить штраф и фермеру, поставившему во дворе трактор и снявшему с него колеса.

Поэтому решено оставить детализацию правил местным властям. Они смогут, например, запретить мойку машин в реке, парковку на газонах и тротуарах и т.п. А фиксировать подобные нарушения разрешат с помощью автоматических камер. Кстати, если местные власти детально пропишут в правилах, как выбрасывать мусор, где можно, где нельзя, то тех, кто будет мусорить неправильно, также смогут наказывать по данной статье КоАП.

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, жители Владивостока обсуждают ситуацию с парковкой автомобиля на клумбе. Мнения разделились. Кто-то уверяет, места нет, парковать негде. Другие отмечают, газон и клумба для зеленых насаждений. И машинам там не место.

Парковка на газонах и тротуарах – административное правонарушение, которое наказывается штрафом. В администрации Владивостока ранее рассказали, как бороться с любителями оставлять машины в зеленых зонах, на спортивных и детских площадках.

«В адрес управления охраны окружающей среды и природопользования поступают многочисленные обращения жителей Владивостока, в которых они жалуются на парковки автомобилей на придомовых газонах и иных городских территориях. В соответствии с "Правилами создания, содержания и охраны зеленых насаждений во Владивостоке", парковка автомобилей в зоне произрастания зеленых насаждений (в том числе на клумбах и газонах) запрещена, – отмечал ранее начальник экологической безопасности администрации Владивостока Сергей Козлов. – Получив такое обращение, мы запрашиваем в ГИБДД информацию о собственнике машины, после чего вызываем указанное лицо в наше управление для оформления протокола об административном правонарушении».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]