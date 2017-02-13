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Названо условие, при котором будут штрафовать на пляже

Названо условие, при котором будут штрафовать на пляже

Источник фото: pixabay.com

В Совете Федерации предложили включить в новый КоАП штрафы за купание в пьяном виде, сообщают «Вести:Приморье».

Регионы России выступают за внесение в Кодекс РФ об административных правонарушениях ответственность за нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах. Об этом рассказала Ирина Рукавишникова - первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству.

«В проекте КоАП отсутствует административное наказание за нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах. Предложение ввести новую статью поступила от девяти субъектов», — рассказала Рукавишникова.

В случае принятия предложений, согласно новой норме, купание в пьяном виде будет наказываться штрафом. Его размер составит 300 - 3 000 рублей для физических лиц. Должностных лиц и индивидуальных предпринимателей будут наказывать более крупным штрафом. Здесь сумма будет варьироваться от  5 до 10 тысяч рублей. А для юридических лиц – от 20 до 30 тысяч рублей.

Отметим, в перечень нарушений правил на водных объектах вошли пункты: купание в состоянии опьянения, выезд или выход на лед и проч. В связи с этим главу 10 проекта КоАП предлагается дополнить соответствующей новой статьей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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