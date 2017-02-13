Водителям готовят штраф за парковку на «площадках»

Водителям готовят новый штраф за парковку, сообщают «Вести:Приморье». Сейчас регионы сами устанавливают размер штрафа за парковку на газоне. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», в новом Кодексе об административных правонарушениях такая санкция заложена на общефедеральном уровне.

В новом Кодексе, который сейчас разрабатывается законотворцами, должна появиться статья 16.9 «Нарушения требований в области благоустройства территории». Один из ее пунктов подразумевает, что «остановка (стоянка) транспортных средств (…) на детских игровых и спортивных площадках, площадках спортивно-игровых комплексов, площадках отдыха, на газонах, цветниках и иных территориях, занятых зелеными насаждениями» будет наказываться штрафом.

Если документ будет принят, автовладельцам за порчу зеленый насаждений придется платить от 1 500 до 3 000 рублей (о 50-процентных «скидках» пока ничего не известно). Такое же наказание могут ввести за мойку автомобилей в неположенных местах, а также за надоевший всем «автохлам» во дворах.

В некоторых регионах страны санкций за такие нарушения сейчас нет вообще. В Москве же за парковку на газоне физлиц наказывают на 5 000 рублей. А если транспорт принадлежит юридическому лицу, размер штрафа достигает астрономической суммы 300 000! Так что вилка «1 500 − 3 000» — это вполне по-божески.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]