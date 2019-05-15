В России могут ввести новые штрафы для автолюбителей и управляющих компаний

За парковку на газонах и проезд по ним в новом КоАП могут ввести штраф до трех тысяч рублей, следует из проекта статьи 16.9 "Нарушения требований в области благоустройства территории", сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на РИА Новости.



"Остановка (стоянка) транспортных средств, кроме специальных транспортных средств, используемых для работ по благоустройству, на детских игровых и спортивных площадках, площадках спортивно-игровых комплексов, площадках отдыха, на газонах, цветниках и иных территориях, занятых зелеными насаждениями, а равно проезд транспортных средств по указанным объектам влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 1,5 тысячи до трех тысяч рублей", — говорится в проекте.



Штраф от одной до трех тысяч рублей могут наложить за мойку автомобилей в неположенных местах, а также за "автохлам" во дворах.



За несвоевременную или некачественную уборку дворов и подъездов штраф может составить для юрлиц от 20 тысяч до 25 тысяч рублей, для граждан — от 1,5 тысячи до трех тысяч рублей.







Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]