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В России могут ввести новые штрафы для автолюбителей и управляющих компаний

В России могут ввести новые штрафы для автолюбителей и управляющих компаний

За парковку на газонах и проезд по ним в новом КоАП могут ввести штраф до трех тысяч рублей, следует из проекта статьи 16.9 "Нарушения требований в области благоустройства территории", сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на РИА Новости.
 
"Остановка (стоянка) транспортных средств, кроме специальных транспортных средств, используемых для работ по благоустройству, на детских игровых и спортивных площадках, площадках спортивно-игровых комплексов, площадках отдыха, на газонах, цветниках и иных территориях, занятых зелеными насаждениями, а равно проезд транспортных средств по указанным объектам влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 1,5 тысячи до трех тысяч рублей", — говорится в проекте.
 
Штраф от одной до трех тысяч рублей могут наложить за мойку автомобилей в неположенных местах, а также за "автохлам" во дворах.
 
За несвоевременную или некачественную уборку дворов и подъездов штраф может составить для юрлиц от 20 тысяч до 25 тысяч рублей, для граждан — от 1,5 тысячи до трех тысяч рублей.
 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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