На хамство взыскателей долгов «наложат» лимит

Госдума начала сбор отзывов на проект поправок в КоАП, позволяющий привлекать сотрудников банков к административной ответственности за нарушение процедуры взыскания долга, сообщают «Вести:Приморье». Например, звонки должникам в неурочное время или сверх положенного лимита.

Как напомнил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, в 2017 году вступил в силу закон, который ввел правила взыскания долгов, отмечает «РГ».

"Например, вести переговоры по телефону можно не более одного раза в сутки, двух раз в неделю и восьми раз в месяц с 8.00 до 22.00 в будни и с 9.00 до 20.00 по выходным и в праздники. За нарушение порядка общения с должником и прочие действия, выходящие за рамки правил, предусмотрена административная ответственность", - пояснил он.

За нарушения правил предусмотрены штрафы. Однако, как пояснил председатель правления АЮР, действующая норма КоАП сформулирована так, что суды не применяют ее к банковским сотрудникам, занимающимся взысканием долгов. На практике данная статья применяется только к коллекторам.

Правительство России предлагает исправить ситуацию. В парламент внесен проект соответствующих поправок в КоАП. Новые нормы должны повысить защиту прав граждан, попавших в непростую финансовую ситуацию.

Согласно проекту штрафы для должностных лиц, сотрудников банков, нарушивших правила общения с должниками, будут составлять от 20 тысяч до 200 тысяч рублей. Юридические лица, то есть сами банки, можно будет оштрафовать на сумму от 50 тысяч до 500 тысяч рублей.

Напомним также, что сейчас министерство юстиции разрабатывает законопроект, модернизирующий систему надзора в сфере взыскания долгов. В частности, судебные приставы получат право ограничивать на срок до 60 суток некоторые действия взыскателей при нарушениях. Например, смогут запретить звонить всем должникам два месяца.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]