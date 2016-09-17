Атаковать должников позволят интеллектуальным агентам

Министерство юстиции России внесло в правительство законопроект, модернизирующий правила взыскания долгов, сообщают «Вести:Приморье».

Коллекторы получат цифровые коды, должникам начнут звонить роботы, а приставы получат полномочия запрашивать информацию у сотовых операторов, администрации соцсетей, владельцев мессенджеров и сервисов электронной почты, отмечает «РГ».

Эти и многие другие новации предлагается внести в Закон "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности". Документ рассмотрела подкомиссия по совершенствованию надзорных функций при правительственной комиссии по проведению административной реформы.

В частности, предлагается также законодательно закрепить понятие "робот-коллектор". Суть идеи в том, что на звонки роботов будут распространяться те же ограничения, что и на звонки живых коллекторов. Робот не хамит, у него не бывает плохого настроения. Но все равно звонить чаще, чем положено, он не должен. В начале каждого разговора должнику должно быть сообщено, что ему позвонил автоматизированный интеллектуальный агент. "Ответственность за соблюдение правил совершения действий, направленных на возврат просроченной задолженности, при использовании автоматизированного интеллектуального агента "робота-коллектора" несет использующий его кредитор или представитель кредитора", - говорится в проекте.

Конечно, пока не стоит ждать на пороге своего дома терминатора-коллектора: на данном этапе развития технологий банки могут использовать лишь программы искусственного интеллекта. Впрочем, и на искусственный интеллект, и на будущих терминаторов в любом случае распространяются строгие правила.

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев обратил внимание на еще одно важное нововведение: банкирам и коллекторам не позволят тревожить должника, взявшегокредитные каникулы. Ни писем, ни звонков, пусть человек отдыхает от финансового бремени.

"Вводится запрет на взаимодействие с должником по инициативе банка или коллекторской организации в течение срока льготного периода, то есть кредитных каникул, предоставленных должнику, - сказал он. - Возможность предоставления кредитных каникул была введена для социальной защиты граждан в период пандемии".

Судебные приставы получат полномочия, условно говоря, выключать телефоны коллекторов и банковских сотрудников, работающих с должниками, на срок до 60 суток. Кроме того, судебные приставы в рамках административных расследований смогут запрашивать информацию у администраторов соцсетей и мессенджеров.

Предлагается также ввести обязательные досудебные процедуры, то есть взыскатели должны будут прежде официально обратиться к должнику с требованием исполнить обязательства. Сотрудники, непосредственно работающие с должниками, получат индивидуальные коды.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]