Новый законопроект: коллекторы займутся долгами по ЖКХ
Коллекторские агентства допустят до полноценной работы с долгами граждан по ЖКХ. Это предполагает новый вариант законопроекта о деятельности по возврату просроченной задолженности физлиц, сообщает "Вести: Приморье".
Также в него внесены изменения, согласно которым регулятор рынка — Федеральная служба судебных приставов (ФССП) — будет вести два госреестра: профессиональных коллекторов, к которым предъявят повышенные требования, и остальных взыскателей. Эксперты отмечают, что главный вопрос — как этот закон будет работать.
На заседании рабочей группы по реализации механизма регуляторной гильотины в сфере коллекторской деятельности был разработан новый вариант проекта закона. Данная версия законопроекта не является окончательной, часть его положений будет уточняться, поясняет “Ъ”.
В законопроект вошла отдельная статья по взысканию просроченной задолженности физлиц по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги. В ней в том числе указывается, что взыскивать задолженность по ЖКХ смогут профессиональные коллекторы. В отношении таких долгов, в отличие от прочих, досудебный порядок возврата просрочки не будет обязательным.
Новый вариант законопроекта предполагает создание двух госреестров. В первый будут вноситься сведения о профессиональных коллекторских организациях, во второй — о других юридических лицах, за исключением товариществ собственников жилья (ТСЖ) и товариществ собственников недвижимости (ТСН), занимающихся возвратом долгов. Все организации, возвращающие просроченную задолженность, должны будут обеспечить ведение и хранение не менее двух лет аудиозаписей разговоров с должниками, записи всех видов сообщений. Но страховать свою ответственность за причинение убытков должнику со страховой суммой не менее 10 млн руб. в год будут обязаны только профессиональные коллекторы.
В Минюсте сообщили, что «в настоящее время законопроект дорабатывается с учетом замечаний соисполнителей, а также предложений, поступивших на заседании рабочей группы».
Эксперты считают подобные нововведения целесообразными.
Напомним, законопроект «О деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц» был разработан Минюстом в конце прошлого года и должен с 1 января 2021 года заменить действующий ныне закон о взыскании долгов физлиц (230-ФЗ).
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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