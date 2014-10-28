Депутат против: долги по ЖКХ нельзя отдавать коллекторам
Коллекторы не должны подключаться к взысканию долгов по ЖКХ, этим вопросом должна заниматься специально созданная комиссия, пояснил депутат Законодательного собрания Приморского края Владимир Беспалов, сообщает "Вести: Приморье".
"Никаким коллекторам долги отдавать нельзя, нужно создать комиссию, которая проверила бы, в том числе, решения судов не в пользу владельцев, особенно внимательно нужно посмотреть по пенсионерам и ветеранам, социально незащищенным слоям населения", - сообщил депутат.
Он добавил, что если долги накапливаются свыше 3 лет, то "их надо простить и погасить", особенно для пожилых.
"В комиссию (по долгам), считаю, должны войти представители органов местного самоуправления, ТСЖ, органы самоуправления дома и работник прокуратуры", - заявил Беспалов.
Напомним, ранее мы писали, что коллекторские агентства допустят до полноценной работы с долгами граждан по ЖКХ. Это предполагает новый вариант законопроекта о деятельности по возврату просроченной задолженности физлиц.
Также в него внесены изменения, согласно которым регулятор рынка — Федеральная служба судебных приставов (ФССП) — будет вести два госреестра: профессиональных коллекторов, к которым предъявят повышенные требования, и остальных взыскателей. Эксперты отмечают, что главный вопрос — как этот закон будет работать.
На заседании рабочей группы по реализации механизма регуляторной гильотины в сфере коллекторской деятельности был разработан новый вариант проекта закона. Данная версия законопроекта не является окончательной, часть его положений будет уточняться.
В законопроект вошла отдельная статья по взысканию просроченной задолженности физлиц по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги. В ней в том числе указывается, что взыскивать задолженность по ЖКХ смогут профессиональные коллекторы. В отношении таких долгов, в отличие от прочих, досудебный порядок возврата просрочки не будет обязательным.
Новый вариант законопроекта предполагает создание двух госреестров. В первый будут вноситься сведения о профессиональных коллекторских организациях, во второй — о других юридических лицах, за исключением товариществ собственников жилья (ТСЖ) и товариществ собственников недвижимости (ТСН), занимающихся возвратом долгов. Все организации, возвращающие просроченную задолженность, должны будут обеспечить ведение и хранение не менее двух лет аудиозаписей разговоров с должниками, записи всех видов сообщений. Но страховать свою ответственность за причинение убытков должнику со страховой суммой не менее 10 млн руб. в год будут обязаны только профессиональные коллекторы.
В Минюсте сообщили, что «в настоящее время законопроект дорабатывается с учетом замечаний соисполнителей, а также предложений, поступивших на заседании рабочей группы».
Эксперты считают подобные нововведения целесообразными.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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