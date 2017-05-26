Приставы нашли управу на коллекторов

Коллекторская организация нарушила права и законные интересы жителя Приморья, — передают «Вести: Приморье» по данным ФССП.

В отдел ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, УФССП России по Приморскому краю обратился местный житель с заявлением о неправомерных действиях Непубличного акционерного общества «Первое коллекторское бюро».

В ходе проверки и выяснения обстоятельств произошедшего работники Службы установили, что мужчина, пострадавший от действий недобросовестных взыскателей, являлся банкротом, что исключало в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ взаимодействие коллекторских организаций с ним посредством телефонных переговоров. Однако, владея данной информацией, работники НАО «ПКБ» продолжали настойчиво звонить гражданину с требованием погасить задолженность, нарушив тем самым его права.

В связи с выявленным нарушением закона в отношении организации, включенной в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности, был составлен протокол об административном правонарушении по ч.2 ст. 14.57 КоАП РФ (Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности).

Суд признал вину юридического лица и назначил ему административный штраф в размере 70 тысяч рублей. Пресс-служба УФССП России по Приморскому краю

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru