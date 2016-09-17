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Как контролируют деятельность коллекторов в Приморье? Интервью

Как контролируют деятельность коллекторов в Приморье? Интервью

Фото: kp.ru

С первого января 2017 года Федеральная служба судебных приставов ведёт контроль деятельности юридических лиц, осуществляющих функцию по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности. В УФССП России по Приморскому краю существует отдел ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функцию по возврату просроченной задолженности.

Кто такие коллекторы? Кто может вести эту деятельность? Сколько жалоб на них поступило в нашем регионе? Об этом в эфире «Радио России. Приморье» Сергей Нелюбин поговорил с начальником профильного отдела регионального Управления ФССП Дмитрием Степанковым.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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