Как контролируют деятельность коллекторов в Приморье? Интервью

С первого января 2017 года Федеральная служба судебных приставов ведёт контроль деятельности юридических лиц, осуществляющих функцию по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности. В УФССП России по Приморскому краю существует отдел ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функцию по возврату просроченной задолженности.

Кто такие коллекторы? Кто может вести эту деятельность? Сколько жалоб на них поступило в нашем регионе? Об этом в эфире «Радио России. Приморье» Сергей Нелюбин поговорил с начальником профильного отдела регионального Управления ФССП Дмитрием Степанковым.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]