Штраф до 500 тыс. рублей: Граждан защитят от применение угроз

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий штрафы до 500 тыс. рублей за применение угроз к должникам. Текст документа в понедельник размещен в электронной базе данных нижней палаты, сообщают «Вести:Приморье»

Согласно действующему законодательству, при возврате просроченной задолженности не допускаются психологическое давление на должника, раскрытие его персональных данных. Инициативой предусматриваются штрафы за противоправные действия по возврату денежных средств для должностных лиц - от 20 тыс. до 200 тыс. рублей с возможной дисквалификацией на срок от шести месяцев до года, для юридических - от 50 тыс. до 500 тыс. рублей. Сейчас максимальная сумма взыскания для должностных лиц составляет 100 тыс. рублей, для юридических - 200 тыс.

"Принятие законопроекта позволит усовершенствовать механизм защиты прав граждан от недобросовестных действий при осуществлении возврата просроченной задолженности. Кроме того, предлагаемое законопроектом изменение компетенции рассмотрения статьи 14.57 КоАП снизит нагрузку на судебные органы", - говорится в пояснительной записке.

Несмотря на то, что в статье 14.57 КоАП предусмотрена ответственность за взимание кредитором задолженности, в территориальные органы Федеральной службы судебных приставов регулярно поступают обращения о нарушениях этих запретов. При этом в период с 2017 по 2019 годы судами рассмотрено 102 дела по данной статье КоАП, из них по 79 в привлечении к ответственности отказано. Причина заключается в том, что во всех этих случаях кредитные организации сами не пытались взыскать долг, отмечает ТАСС.

В связи с этим законопроектом вносятся изменения в КоАП, "направленные на включение кредитных организаций в число субъектов административного правонарушения по указанной норме". Инициатива также призвана унифицировать подход к регламентации ответственности как кредитных организаций, так и тех структур и лиц, которые непосредственно в нарушение закона занимаются взысканием долгов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]