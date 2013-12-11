Новые штрафы коснутся многих граждан

За самовольную перепланировку нежилых помещений могут ввести штраф.

Первое чтение прошел законопроект, предусматривающий, что административную ответственность за самовольную перепланировку жилых помещений в многоквартирных домах распространят и на нежилые помещения, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Госдуму Федерального Собрания РФ.

Дополнения будут внесены в статью 7.21 КоАП РФ. Кроме того, за нарушение законодательства, как ожидается, штрафовать будут не только граждан, но и должностных лиц (на сумму 4 000 – 5 000 рублей) и юридических (от 40 тыс. до 50 тыс. рублей).

Размер штрафа для граждан не изменяется – от 2 000 до 2 500 рублей.

Как отмечено в пояснительной записке, самовольная перепланировка помещений на первых этажах или в подвалах многоквартирных домов, владельцами которых являются юридические лица, нередко приводит к трагическим последствиям.

«Действующими нормами предусмотрена ответственность граждан только за самовольную перепланировку жилых помещений в многоквартирных домах. Таким образом, ответственность за самовольное переустройство помещений, а также ответственность юридических и должностных лиц за эти же деяния не установлена. В тоже время к трагичным последствиям зачастую приводит самовольная перепланировка нежилых помещений на первых этажах или подвалах многоквартирных домов, владельцами которых являются юридические лица», — отметил Председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]