Штрафы до 30 тысяч ждут за самовольную перепланировку

Установлена административная ответственность должностных и юридических лиц за самовольные переустройство или перепланировку помещения в многоквартирном доме, а также за порчу жилых помещений или порчу их оборудования либо использование жилых помещений не по назначению, сообщают «Вести:Приморье».

Так, 5 мая вступил в силу закон, подписанный президентом Путиным 24 апреля № 133-ФЗ, отмечает «Парламентская газета».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]