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Штрафы до 30 тысяч ждут за самовольную перепланировку

Штрафы до 30 тысяч ждут за самовольную перепланировку

Источник фото: pixabay.com

Установлена административная ответственность должностных и юридических лиц за самовольные переустройство или перепланировку помещения в многоквартирном доме, а также за порчу жилых помещений или порчу их оборудования либо использование жилых помещений не по назначению, сообщают «Вести:Приморье».

Так, 5 мая вступил в силу закон, подписанный президентом Путиным 24 апреля № 133-ФЗ, отмечает «Парламентская газета».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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