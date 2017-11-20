За «неправильные» цифры в платежке за ЖКУ накажут рублем

Поставщиков коммунальных услуг накажут за неправильный расчёт платы владельцам домов, сообщают «Вести:Приморье».

В России предлагают установить ответственность исполнителя коммунальной услуги перед собственником жилого дома за нарушение порядка расчета платы за ЖКУ. Соответствующий законопроект депутаты планируют рассмотреть на пленарных заседаниях Госдумы в осеннюю сессию, отмечает «Парламентская газета».

Согласно действующему законодательству, жилым признаётся любое изолированное помещение, которое является недвижимым имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан. Это, в частности: жилой дом, часть жилого дома, квартира либо часть квартиры, а также комната. Жилищный кодекс обязывает собственников любого жилого помещения вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги. А также устанавливает порядок определения размера платы за коммунальные услуги применительно ко всем видам жилых помещений.

При этом, ответственность исполнителя коммунальной услуги за нарушение порядка расчёта платы введена только перед собственником помещения в многоквартирном доме или нанимателем жилого помещения по договору социального найма. Это относится также к договорам найма жилого помещения государственного либо муниципального жилищного фонда. В то время как перед собственниками жилого дома поставщик ЖКУ ответственности не несёт. Что может ограничить права и законные интересы собственников жилых домов, отмечается в пояснительной записке к документу.

Поэтому авторы законопроекта предлагают установить ответственность исполнителя коммунальной услуги также и перед собственником жилого дома за нарушение порядка расчета платы за коммунальную услугу. Эта мера позволит обеспечить защиту прав и законных интересов собственников, проживающих в частных домах — причём как в целом доме, так и в его части.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]