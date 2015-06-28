В России хотят запретить бесплатный проезд по платным трассам

Бесплатное движение автотранспорта по платным дорогам и платным участкам дорог в России предлагают запретить. Соответствующий законопроект депутаты планируют рассмотреть в первом чтении на одном из пленарных заседаний Госдумы в осеннюю сессию.

Как сообщает "Парламентская газета", законопроект, разработанный кабмином, устанавливает запрет на осуществление движения по платным автомобильным дорогам и платным участкам автомобильных дорог на транспортных средствах без внесения платы за проезд. При этом документ также запрещает владельцам платной автомобильной дороги либо платного участка оказывать предпочтение каким-либо пользователям. Возможность проезда по таким дорогам должны быть одинаковой для всех, отмечается в пояснительной записке.

Кроме того, соответствующим владельцам платной автомобильной дороги запретят отказывать каким-либо водителям в праве пользования магистралью. При разработке законопроекта учитывался имеющийся опыт администрирования платных автомобильных дорог, платных участков автомобильных дорог.

Разработчики документа приняли во внимание, в том числе, опыт администрирования взыскания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]