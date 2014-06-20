Дети без сопровождения взрослых смогут ездить в общественном транспорте бесплатно

В России введут запрет на то, чтобы высаживать детей из общественного транспорта за неоплаченный проезд. Такой правительственный законопроект Госдума рассмотрит во втором чтении на одном из пленарных заседаний осенней сессии, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Парламентскую газету".

Изменение внесут в Устав автомобильного и городского наземного электрического транспорта. Предполагается, что требование покинуть транспорт за неоплаченный проезд не может распространяться на детей до 16 лет, которые едут без сопровождения совершеннолетних.

Нормы не будут действовать в случае безбилетного проезда взрослых вместе с детьми — при отказе от оплаты проезда им придётся вместе выйти на ближайшей остановке.

Кроме того, в целом изменяется порядок контроля и подтверждения оплаты проезда в общественном транспорте. Если сегодня он осуществляется в соответствии с федеральными правилами перевозок пассажиров, то в кабмине предлагают разрешить регионам самостоятельно вводить порядок контроля оплаты проезда в городском, пригородном и междугородном транспорте.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]