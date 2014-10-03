Пенсионерам готовят «сюрприз» по оплате проезда к месту отдыха

Пенсионеры, которые проживают в районах Крайнего Севера, смогут получить компенсацию расходов на оплату стоимости проезда по России к месту отдыха и обратно. Такой законопроект Государственная Дума планирует рассмотреть во втором чтении на одном из ближайших пленарных заседаний, сообщают «Вести:Приморье».

Поправки в закон «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» инициировала группа депутатов Госдумы от «ЕР». Об этом пишет «Парламентская газета».

Как ранее отмечала одна из авторов законопроекта Раиса Кармазина, предлагается расширить выбор для получателей компенсации, то есть правом компенсации проезда по России смогут воспользоваться не только те, кто выбрал для отдыха территорию Российской Федерации, но и отдохнувшие за ее пределами.

Предлагается изменить действующие условия компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно неработающим пенсионерам, являющимся получателями страховой пенсии по старости (с учётом фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости) или страховой пенсии по инвалидности и проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, предусмотрев возможность ее получения в случае выбора места отдыха не только на территории РФ, но и за ее пределами. Такая компенсация по-прежнему будет предоставляться один раз в два года.

Ко второму чтению в законопроекте может появиться норма, согласно которой пенсионерам Крайнего Севера будут также компенсировать проезд к месту отдыха в Белоруссии и обратно.

Отметим, к районам Крайнего Севера в Приморском крае приравнены Тернейский, Дальнегорский и часть Пожарского районов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]