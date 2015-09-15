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Постановление Минтруда: Право на досрочную пенсию получит часть граждан

Постановление Минтруда: Право на досрочную пенсию получит часть граждан

Источник фото: mintrud.gov.ru

Периоды работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, выполняемой в режиме неполного рабочего дня будут включены в общий стаж для назначения досрочной пенсии. Об этом пояснили в Министерстве труда России, сообщают «Вести:Приморье».

В министерстве отметили, это позволит работающим на Крайнем Сервере в приравненных к нему местностях формировать стаж, необходимый для назначения досрочной пенсии даже при работе неполное рабочее время. В настоящее время работа при неполном рабочем дне включается в общий стаж, но не учитывается в северном стаже при назначении досрочной пенсии. 

Проект постановления подготовлен как подзаконный акт рассматриваемого в настоящее время в Госдуме законопроекта «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий, социальных доплат к пенсиям в целях создания для граждан удобных условий реализации права на пенсионное обеспечение и социальную помощь». 

Напомним, в Приморье несколько территорий приравнены к районам Крайнего Севера. В этом списке находятся Дальнегорск и подчиненные его администрации населенные пункты. Кавалеровский и Красноармейский районы, а также Ольгинский и Тернейский.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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