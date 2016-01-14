Пенсионерам-льготникам заграница станет доступнее

Приморские пенсионеры смогут увидеть не только Суйфэньхэ. Часть заграничных поездок оплатит Пенсионный фонд - в случае, если одобрят новые поправки в закон. Об этом сообщают «Вести: Приморья» со ссылкой на «Коммерсант».

Пенсионный фонд России (ПФР) может начать частично оплачивать пенсионерам Крайнего Севера проезд до места отдыха, даже если оно расположено за границей,— сейчас по закону такая льгота положена только при внутрироссийских поездках.

Минтруд опубликовал поправки к закону, предложив учесть в законодательстве результаты судебной практики последних лет — в 99% случаев отдыхавшие за границей льготники успешно оспаривают отказы фонда в выплате компенсаций.

В случае принятия поправок количество желающих выехать на отдых за границу может несколько увеличиться, но дополнительные расходы фонда ведомство оценивает лишь в 180 млн руб. в год — компенсировать им будут только траты на часть дороги по территории РФ, то есть, фактически - до границы.

Минтруд предлагает обязать Пенсионный фонд частично оплачивать одной из категорий российских пенсионеров проезд до места отдыха, даже если оно находится за границей. Ведомство опубликовало соответствующий проект федерального закона на портале regulation.gov.ru.

Сейчас ПФР оплачивает проезд до места отдыха пенсионерам, получающим страховые пенсии по старости и по инвалидности, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Такая возможность предоставляется раз в два года, если речь идет о поездках в пределах территории России. Компенсацию проезда можно получить как в наличной форме, так и в виде самих билетов до места назначения — последнее, впрочем, по данным Минтруда, выбирают менее 1% обращающихся за льготой.

Верхний предел размера компенсации — не более стоимости места в плацкартном вагоне поезда, билета экономкласса на самолет, каюты третьей категории речного судна или четвертой-пятой группы морского.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]