Экипажам самолётов разрешат применять спецсредства к авиадебоширам

Членам экипажей воздушных судов хотят разрешить использование специальных средств сдерживания, если это нужно для пресечения противоправных действий на борту. Соответствующий законопроект депутаты планируют рассмотреть во втором чтении на одном из пленарных заседаний Госдумы в осеннюю сессию, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Парламентскую газету".

Ранее в России был принят закон, позволяющий авиакомпаниям отказывать в перевозке гражданам, которые были внесены в чёрный список авиадебоширов. Таким образом авиаперевозчики могут теперь не только привлекать нарушителей к уголовной или административной ответственности — но и предотвращать повторные нарушения с их стороны.

При этом само агрессивное поведение пассажира на борту самолёта требует принятия незамедлительных мер по его пресечению. Поскольку такая ситуация угрожает жизни пассажиров и безопасности полёта. Поэтому автор законопроекта предлагает предоставить командиру воздушного судна право отдавать распоряжения членам экипажа об использовании спецсредств сдерживания.

Арсенал таких спецсредств будет размещён на борту самолёта. А перечень разрешённых устройств и правила их применения должны быть установлены Правительством РФ. Также предлагается прописать в законодательстве права членов экипажа воздушного судна и сотрудников службы авиабезопасности в случае противоправного поведения пассажиров.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]