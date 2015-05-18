Пьяный пассажир покрыл всех матом на борту самолета из Владивостока

В Приморье направлено в суд уголовное дело по факту хулиганства на борту воздушного судна, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу ДВСУТ СК РФ.

Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ завершено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления - хулиганство.

По версии следствия, в декабре 2020 года в ночное время воздушное судно «Airbus 320», готовилось к вылету по маршруту «Владивосток - Красноярск». На борт судна поднялся нетрезвый пассажир, который, нарушая общепризнанные нормы и правила поведения, оскорбил членов экипажа судна, используя нецензурную брань. Не реагируя на замечания бортпроводников о прекращении противоправного поведения, мужчина в форме безадресной грубой нецензурной брани начал высказывать комментарии по поводу действий пассажиров самолета и препятствовать выполнению должностных обязанностей членам экипажа судна, создавая угрозу безопасности полета.

Обвиняемый вину в совершении преступления признал в полном объеме. С учетом характеризующего личность материала, следователем в суд направлено ходатайство о применении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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