Выкупать помещения на первых этажах новостроек под детские сады планирует администрация Владивостока

Для увеличения количества помещений, где могут работать детские сады, администрация Владивостока планирует рассмотреть первые этажи многоквартирных домов. В приоритете - новые здания, поскольку необходимо, чтобы помещения соответствовали всем требованиям действующего законодательства, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

«Администрацией рассматривает возможность приобретения помещений, расположенных на нижних этажах многоквартирных домов для организации детских садов вместимостью не менее 90 человек, – сообщили в городском управлении по работе с муниципальными учреждениями образования. – При этом из 90 мест не менее 20-ти должны быть для детей до 3-х лет».

В связи с этим собственникам и застройщикам, осуществляющим ввод в эксплуатацию многоквартирных домов, которые имеют свободные нежилые помещения, отвечающие необходимым требованиям, предлагается направлять предложения о продаже помещений в администрацию Владивостока для рассмотрения.

Как отмечают специалисты управления образования, создание детских садов в специально отведенных для этого помещениях на первых этажах новостроек – один из проектов, который позволит значительно сократить очередь в детские сады.

«Удобно будет всем: и детям, и родителям, которым не придется далеко возить ребенка. Для нашего города этот проект пока новый и неопробованный, при этом является самым быстрым и наименее затратным вариантом решения проблемы нехватки мест в дошкольных учреждениях», - уточнили в управлении.

Напомним, что администрация Владивостока также помогает частным детским садам возместить затраты.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]