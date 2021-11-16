Администрация Владивостока объявила аукционы на охрану школ и детсадов на первый квартал 2022 года

Восемь аукционов на охрану школ и детских садов разместило в системе «Госзакупки» управление по работе с муниципальными учреждениями образования Владивостока. Средняя стоимость одного аукциона составляет около 12 миллионов рублей, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

Как уточнили в управлении, в каждом аукционе представлено порядка 25 учреждений - школы, детские сады и организации дополнительного образования. Заявки от компаний принимаются до 2 декабря.

«В характеристиках закупок указано, что должна осуществляться охрана имущества, а также обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов на объектах, в отношении которых установлены обязательные для выполнения требования к антитеррористической защищенности. В том числе с использованием мобильной группы, имеющей оружие. Сами сотрудники охраны оружия не имеют, только техсредства», - уточнили специалисты управления.

Первый контракт на 13 миллионов рублей включает в себя охрану 24 учреждений. Это детские сады № 126, 135, 141, 144, 155, 157, 172, 184, 185, 186, лицей № 3, школы № 7, 12, 16, 37, 44, 48, 58, 60, 61, 70, 71, 72 и 79.

Второй аукцион на 12,1 миллиона рублей включает охрану 26 учреждений. В нем меньше школ, однако есть учреждения дополнительного образования. Это детские сады № 2, 4, 17, 25, 27, 45, 48, 81, 86, 110, 127, школы № 5, 6, 13, 15, 17, 18, 20, 26, 39, 42, 46, 49, а также Дом детства и юношества им. Крыгина, центры допобразования «Смена» и «Эврика».

Третий аукцион на 13,9 миллиона рублей включает охрану 25 учреждений. Это детсады № 36, 67, 68, 79, 103, 107, гимназия № 2, школы № 8, 23, 38, 40, 43, 52, 56, 57, 64, 66, 73, 77, 78, 80, 82, 83, центр образования № 28, Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.

Четвертый аукцион на 12,5 миллиона рублей включает охрану 24 учреждений. Это детские сады № 15, 19, 38, 39, 43, 49, 50, 52, 55, 78, 80, 89, 97, 104, 109, 113, 114, 117, 124, 130, 140, 154, 176 и Центр развития творчества детей и юношества.

Пятый аукцион на 13,4 миллиона рублей включает охрану 22 учреждений. Это детские сады № 93, 121, 147, 150, 152, 156, 158, 160, 162, 165, 168, 177, 179, а также школы № 21, 25, 45, 54, 59, 65, 74, 81 и лицей № 41

Шестой аукцион на 11,6 миллиона рублей включает охрану 25 учреждений. Это детские сады № 12, 14, 16, 20, 21, 24, 40, 41, 42, 112, 115, 116, 118, 122, 123, 125, 134, 136, 138, 159, 169, 175, 182, 187, 192

Седьмой аукцион на 11,2 миллиона рублей включает охрану 25 учреждений. Речь идет о детсадах № 3, 5, 6, 9, 22, 23, 30, 34, 35, школы № 1, 10, 19, 27, 29, 32, 33, 35, 50, 51, 53, 62, 67, 68, 69, 76

Восьмой аукцион на 12,5 миллионов рублей включает в себя охрану 25 учреждений. Это детские сады № 1, 7, 8, 11, 18, 26, 28, 29, 31, 33, 37, 44, 46, 70, 111, 146, 151, 164, гимназия № 1, школы № 2, 9, 11, 14, 22, 47.

Срок оказания услуг по контракту - с 1 января по 31 марта 2022 года.

Напомним, что с 1 января 2020 года все школы и детские сады Владивостока перешли на круглосуточную охрану сотрудниками лицензированных агентств. Это позволит максимально соблюсти требования безопасности к таким учреждениям, предусмотренные законом «Об образовании в РФ». При этом родители не платят за эту услугу. Расходы взял на себя городской бюджет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]