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Что будет с путевками в детские сады, пояснили специалисты

Что будет с путевками в детские сады, пояснили специалисты

Источник фото: pixabay.com

Как сообщили в управлении по работе с муниципальными учреждениями образования, в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции комплектование детских садов на 2020-2021 учебный год планируется в июле-августе этого года, сообщают «Вести:Приморье».

Информация о сроках комплектования и выдаче путевок будет размещена дополнительно на официальном сайте администрации города Владивостока (www.vlc.ru), информационном портале «Империя школ» (www.pupils.ru), а также в СМИ.

По всем вопросам можно обращаться в рабочее время с 09:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 13:45) в управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока по телефонам: 8 (423) 253-44-51, 8 (423) 253-47-04, 8 (423) 222-22-72.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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